PSD este acuzat ca face jocurile Rusiei prin ratarea programului de inzestrare al armatei

Ziare.

com

In opinia USR, acest blocaj, simultan cu atacul la seful Armatei, nu face decat sa destabilizeze flancul de est al NATO si, care lupta pentru controlul in Marea Neagra."PSD-ul lui Dragnea trebuie sa inteleaga ca programul de inzestrare al Armatei nu este un obiectiv in cartea de colorat numita 'Program de guvernare', ci o prioritate nationala si internationala pentru ca ne-am asumat rolul de a contribui la", avertizeaza deputatul USR Bogdan Rodeanu, citat in comunicatul USR.USR precizeaza ca angajamentul nostru pe flancul estic al Europei si in bazinul Marii Negre este un interes national care nu trebuie sa aiba nicio legatura cu jocurile politice de Teleorman, mai ales in conditiile in care Rusia lui Putin ameninta public cu represalii pentru scutul de aparare de la Deveselu."Daca am ajuns in stadiul in care acest lucru trebuie intarit de Parchetul Militar, ca sa inteleaga Liviu Dragnea, atunci asa sa fie. Angajatii din Ministerul Apararii care au sesizat Parchetul Militar cu privire la aceasta licitatie pe care Dragnea incerca sa o anuleze si-au facut datoria. Dosarul privind achizitia corvetelor a ajuns la Parchetul Militar, la procurori care nu pot fi controlati sau manipulati politic. A ajuns acolo unde NU ii convine PSD-ului si in. Dragnea va afla ce inseamna interesul national si juramantul respectat fata de tara", mai sustine USR.Procedura de achizitie a corvetelor multifunctionale a fost suspendata de Ministerul Apararii Nationale (MApN), care a sesizat Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel, "in temeiul unor suspiciuni rezonabile privind derularea in deplina legalitate a procedurii".