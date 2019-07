Romania ar putea cumpara tancuri Leopard 2 din Germania

Ziare.

Les a aratat ca "acest proiect a fost promovat de EDA in anul 2016, in contextul Initiativei UE privind punerea in comun si partajarea capabilitatilor pentru aparare"."Este prematur sa vorbim la acest moment despre concretizarea proiectului derulat de Agentia Europeana de Aparare (EDA) in ceea ce priveste optimizarea capabilitatilor de tip, pentru ca sunt necesare o serie de proceduri de parcurs la nivelul EDA. Confirm faptul ca avem discutii la acest nivel, dar acestea au o componenta predominant tehnica in acest moment", a precizat Gabriel Les, pe Facebook.Ministrul Apararii a mentionat ca pentru definirea proiectului EDA a organizat, pana la aceasta data, un numar de zece grupuri de lucru la care reprezentarea MApN a fost asigurata de specialisti din cadrul Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa UE, Reprezentantei Militare a Romaniei la NATO si UE, Departamentului pentru Armamente, Statului Major al Fortelor Terestre si Directiei planificare integrata a apararii."Argumentatia principala a echipelor tehnice MApN in a sustine acest demers este faptul ca reprezinta o varianta optima pentru realizarea capabilitatii 'Armoured Heavy Battalion' din cadrul Brigazii de infanterie grea, asigurand oportunitati de implicare a industriei nationale de aparare, atat in modernizarea platformelor, cat si pentru asigurarea suportului logistic integrat pe ciclu de viata", a adaugat ministrul.Acesta a afirmat ca, in perioada urmatoare, sunt planificate noi reuniuni ale grupului de lucru la nivelul EDA pentru armonizarea documentelor de planificare a programului.