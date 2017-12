Romania isi inarmeaza avioanele F-16 cu rachete Raytheon de ultima generatie

Ziare.

"Compania Raytheon (...) a primit un contract in valoare de 634.204.347 de dolari pentru productia Lotului 31 al Sistemelor avansate deContractul este pentru productia de rachete de tip AMRAAM si a pieselor componente. Sistemul AMRAAM include rachetele, piesele si echipamentele telemetrice. Sistemele vor fi fabricate in Tucson, Arizona, urmand sa fie finalizate pe 31 ianuarie 2020", informeaza Departamentul american al Apararii "Acest contract implica vanzari de echipamente militare in strainatate, in Japonia, Coreea de Sud, Moroc, Polonia, Indonezia,, Spania, Turcia, Bahrain si Qatar", mai precizeaza Pentagonul.Rachetele vor fi montate pe avioanele F-16 din dotarea Fortelor Aeriene Romane, iar informatiile publice despre aceste arme de inalta tehnologie arata ca o singura racheta poate costa de la 300.000 de dolari in sus.De asemenea, pe 27 noiembrie 2017, presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede achizitia sistemului de. Proiectul de lege fusese adoptat cu o saptamana inainte de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Potrivit legii, vor fi achizitionate sapte sisteme de rachete Patriot. Valoarea totala a achizitiei se ridica la circa 3,9 miliarde de dolari fara TVA.Pe 14 decembrie 2017, ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca Romania a platit deja primul sistem de rachete Patriot.Bugetul Ministerului Apararii Nationale in 2018 va fi de 18,16 miliarde lei, mai mare cu 11,3% fata de acest an. Astfel, se asigura respectarea angajamentului asumat de Romania in relatia cu NATO prin alocarea a doua procente din Produsul Intern Brut.