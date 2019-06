Romania nu mai cumpara acum corvete. Ministrul Les spune ca nu ne vom respecta angajamentul de membru NATO

Ziare.

com

"A fost depusa o solicitare pentru anularea acestei proceduri. A fost admisa de catre CNSC si s-a suspendat in acest moment. Ni s-au cerut niste documente. Acum se lucreaza la tot dosarul sa il punem la dispozitie. Nu stiu ce se va intampla pe viitor. La momentul acesta avem procedura suspendata", a afirmat Les, pentru Agerpres.Ministrul sustine ca intarzierea desemnarii furnizorului corvetelor multifunctionale reprezinta o problema pentru sistemul militar romanesc, in conditiile in care Fortele Navale Romane au nevoie de aceste nave de lupta.In acelasi timp, Gabriel Les a precizat ca suspendarea procedurii de catre CNSC ar putea afecta si executia bugetului pe anul in curs, in sensul ca MApN ar putea fi in situatia de a nu cheltui cei 2% din Produsul Intern Brut, asa cum s-a angajat."Si asa programul acesta este extrem de intarziat. Orice intarziere duce la imposibilitatea crearii unei capabilitati de care avem atat de mare nevoie. Este o procedura pe care as dori sa o finalizam, ca sa inchidem in acest an bugetul de 2%. Este un deziderat pe care ni-l dorim cu totii si sa stim ca am pornit niste programe in industria de aparare", a subliniat Gabriel Les.