Saber Guardian 2019: S-a tras cu racheta la Midia, in timp ce soldatii americani sunt ciuruiti de tantarii nostri

Ziare.

com

La poligonul militar de la Cincu, din judetul Brasov, militarii s-au luptat cu temperaturi de 35 de grade, umiditate crescuta, dar si cu tantarii, scrie Stars and Stripes , cotidianul armatei americane.Sergentul Mark Mcalvain a povestit ca are cel putin 20 de piscaturi pe fata."Sunt atat de multi tantari aici. Numai pe mine m-au intepat 20 de tantari pe fata. Totusi, alti colegi de-ai mei au si mai multe intepaturi", a declarat Mcalvain pentru sursa citata.In acelasi timp, Ambasada SUA in Romania a transmis ca, in premiera in tara noastra, au avut loc trageri cu sistemele americane de rachete Patriot, Avenger si Stinger, impreuna cu sistemele romanesti Hawk si SA-6, la poligonul Capu Midia."Pentru prima data in Romania, la poligonul Capu Midia au avut loc trageri cu sistemele americane de rachete Patriot, Avenger si Stinger, impreuna cu sistemele romanesti Hawk si SA-6. Succesul acestui exercitiu comun care face parte din #SaberGuardian 19 arata adevarata capabilitate integrata de aparare a spatiului aerian", a scris ambasada pe pagina de Facebook.Iata si cateva imagini:Momentul a fost marcat si de Ministerul Apararii Nationale, care a publicat pe contul de Facebook doua fotografii in acest sens."Premiera: in poligonul din Capu Midia s-au executat astazi trageri cu rachete PATRIOT!", a comunicat ministerul.