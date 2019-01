Santierul Naval Constanta a dat in judecata Guvernul in urma licitatiei pentru corvete

Ziare.

Potrivit datelor oficiale, prezentate in portalul Curtii de Apel Constanta, dosarul, de contencios administrativ si fiscal, a fost deschis la Sectia a II-a civila de catre Santierul Naval Constanta SA, in calitate de reclamant, impotriva Guvernul Romaniei, prin Ministerul Apararii Nationale.Dosarul este in stadiul procesului de fond, obiectul acestuia fiind "anulare acte administrativ cu caracter normativ".Dosarul figureaza ca fiind inregistrat la data de 19 octombrie 2018 si are ca prim termen data de 16 ianuarie 2019.Prin acesta, Santierul Naval Constanta SA solicita anularea in tot a HG nr. 48 / 2018", act normativ care fundamenteaza derularea procedurii de achizitie aferenta Programului de inzestrare esential "Corveta multifunctionala".Secretarul de stat pentru Armamente, Andrei Ignat, responsabil cu derularea procedurii de achizitie aferenta Programului de inzestrare esential "Corveta multifunctionala", a prezentat ministrului Apararii, Gabriel Les, un raport de informare cu privire la acest subiect, informeaza MApN."Secretarul de stat a adus la cunostinta faptul ca Departamentul pentru Armamente, prin semnatura sa, a sesizat Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel, in temeiul unor suspiciuni rezonabile privind derularea in deplina legalitate a procedurii, de natura sa afecteze realizarea interesului national de securitate in ceea ce priveste Programul de inzestrare esential Corveta multifunctionala, informeaza Ministerul Apararii, printr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, avand in vedere sesizarea catre Parchet, precum si faptul ca, la aceasta data, exista un litigiu pe rolul Curtii de Apel Constanta prin care Santierul Naval Constanta S.A., ca parte la "Asocierea dintre Naval Grup Franta si Santierul Naval Constanta S.A.", solicita "anularea in tot a HG nr. 48 / 2018", act normativ care fundamenteaza derularea procedurii mai sus amintite, "secretarul de stat pentru Armamente, Andrei Ignat, a informat cu privire la suspendarea procedurii de achizitie, pana la clarificarea aspectelor semnalate".