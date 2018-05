Scafandrii au distrus o mina din Al Doilea Razboi Mondial, descoperita in Marea Neagra

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, navele Divizionului 175 Scafandri, "Grigore Antipa" si "Grozavul", sub conducerea comandorului Marian Tanase, comandantul divizionului, au executat, in perioada 22-25 mai, un exercitiu de antrenament pe mare, avand la bord scafandri de mare adancime, scafandri de lupta EOD (Explosive Ordnance Disposal) si personal militar si civil participant la cursurile de pregatire si reatestare."Scafandrii de lupta EOD au executat cautarea, identificarea si distrugerea unei mine marine istorice, din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, descoperita de gruparea NATO, specializata in lupta impotriva minelor - SNMCMG 2", se arata in comunicat.Astfel, pericolul a fost inlaturat, iar siguranta navigatiei in raionul Constanta 2 a fost restabilita, misiunea scafandrilor militari fiind indeplinita cu succes, a precizat sursa citata.Scafandrii EOD ai Fortelor Navale sunt specializati in dezamorsarea dispozitivelor explozive subacvatice, acvatice si terestre si pot interveni pentru asigurarea libertatii de navigatie pe caile de comunicatie maritime si fluviale.