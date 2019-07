Scandalul corvetelor continua: Damen contesta licitatia, dupa ce a fost anuntat castigatorul

Ziare.

Licitatia organizata de Romtehnica SA pentru alegerea unei societati care sa construiasca, in Romania, 4 corvete pentru Fortele Navale Romane a fost marcata de tensiuni intre marile companii participante: Naval Group (din Franta), Fincantieri (din Italia) si Damen (din Olanda) . La un moment dat, procedura a fost chiar suspendata.In cele din urma, la inceputul lunii iulie, ministrul Apararii, Gabriel Les, a anuntat ca evaluarea ofertelor s-a incheiat si ca navele militare vor fi construite de francezii de la Naval Group (companie detinuta in proportie de 62,49% de catre statul francez si in proportie de 35% de catre compania Thales).In ciuda acestui fapt, compania Damen anunta ca lupta pentru obtinerea contractului de constructie a corvetelor este, de fapt, departe de a se fi incheiat. Motivul: nemultumiti de modul in care s-a organizat licitatia, olandezii au contestat-o., se arata intr-un comunicat al Damen.Nemultumiri olandezilor tin atat de comportamentul celorlalte companii participante, cat si de modul in care statul roman a organizat licitatia, permitand inclusiv scurgerea de informatii clasificate, in timpul procedurii.Mai exact, jurnalistii de la Newsweek au relatat, pe surse, inainte ca Ministerul Apararii sa anunte castigatorul licitatiei, ca Naval Group depusese o oferta 1,2 miliarde de euro, in vreme ce Damen oferise una de 1,25 miliarde de euro, iar Fincantieri depusese o oferta de 1,34 miliarde de euro pentru constructia corvetelor., transmite Damen.Totdata, compania olandeza informeaza ca, in opinia sa,In aceste conditii, compania Damen a decis sa conteste atribuirea contractului catre francezii de la Naval Group.