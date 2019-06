Seful SMA, generalul Ciuca: Parteneriatul strategic cu SUA reprezinta fundamentul profilului de securitate al Romaniei

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale (MApN), intrevederea dintre cei doi generali a avut loc la Bordusani, cu ocaziaSubiectele abordate de cei doi lideri au vizat modul de desfasurare si indeplinire a, care se constituie, in opinia celor doi generali, ca o concretizare a prevederilor Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite, o demonstratie a unitatii fortelor implicate, solidaritatii, coeziunii, nivelului ridicat de instruire, organizare, echipare si interoperabilitate intre fortele aliate.De asemenea, a fost reiterata, acordarea sprijinului militar in Afganistan si continuarea cooperarii militare dintre Romania si SUA, ca parteneri strategici."Generalul Ciuca a multumit pentru sprijinul acordat in cadrul parteneriatului strategic si pentru contributia concreta a SUA la implementarea in ritm accelerat a deciziilor adoptate la Summit-urile de la Varsovia si Bruxelles privind postura aliata pe intregul flanc estic al Aliantei, care cuprinde si prezenta inaintata adaptata (tailored Forward Presence - tFP) in regiunea Marii Negre", se arata in comunicatul MApN.La randul sau, generalul Wolters a multumit Romaniei pentru angajamentul puternic in cadrul Aliantei, pentru gazduirea SG 19 si a reafirmat intentia SUA pentru dezvoltarea relatiei militare cu Romania, concretizata anul acesta, printre altele, prin executarea, in premiera, de trageri reale cu sistemele Patriot la Capu Midia.