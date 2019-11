Stefan #sieu Mandachi propune un algoritm care te-ar putea ajuta sa afli cu cine sa (nu) votezi

Postarea lui Stefan Mandachi

Stefan Mandachi este cunoscut pentru ca a lansat protestul #sieu si pentru ca a construit, simbolic, primul metru de autostrada din Moldova. Antreprenor si avocat roman, Mandachi este fondatorul mai multor francize, printre care si cel mai mare lant de restaurante cu specific grecesc tip servire rapida din Romania.Habar n-am cu cine votez (de votat, votez sigur) dar incep sa ma prind cu cine nu, aplicand urmatoarea schema:Imagineaza-ti toti candidatii in fata clasei, unul langa altul la interviu (desi nu stiu exact care-s toti) si incerci sa te lamuresti cu cine votezi, dupa algoritmul de mai jos. (Nu smulge din context bucati de propozitie carora sa le dai valoare de criteriu absolut si nu extrage un alineat din compozitia generala):1. Sa presupunem ca printr-o conjunctura externa nenorocita, o tara cotropitoare (nu conteaza care) este la un pas sa ne fure Transilvania. E in joc soarta neamului nostru! Prin urmare, viitorul presedinte (actual candidat) se incuie intr-un birou, pentru negocieri capitale, cu urmatorii: Papa Francisc, Vladimir Putin, Regina Angliei, Donald Trump, Angela Merkel si Xi Jinping. Cum iese candidatul nostru dupa trei ore de negocieri cu sus-numitii? Dilema-i daca rezista sau are ce vorbi timp de trei ore. Ce ne spune la iesire?2. Prin absurd, incepe razboiul (Doamne fereste!). Presedintele (atentie, echipat in haine camuflate de armata) tine un discurs crucial in fata veteranilor, comandantilor, soldatilor cu cicatrici, generalilor de cariera si aliatilor. Pe care dintre candidati i-ar lua oamenii astia in serios? Cui i-ar putea striga cu patos si loialitate armata "Sa traiti!" fara sa le fie jena? Pe mana (creierul) carui comandant SUPREM lasam marina, aviatia dar si mai multe secole de suferinta a romanitatii?3. Test: fiecarui candidat i se da un chiosc in piata. Care dintre ei il poate transforma in magazin universal sau retea de magazine intr-un mandat de 5 ani? Ca daca nu-i in stare un magazin sa dezvolte, ce scofala va face cu o tara?4. Cum convinge un grup radical de traditionalisti conservatori ca in Rai e suficienta umbra, destul spatiu, timp, aer si pentru homosexuali, lesbienele, tigani, atei, unguri, etc.?5. Care ne lamureste ca animalele nu se pot apara singure de muschii si rautatea unor salbatici fara inima si minte si ca trebuiesc protejate de la cel mai inalt nivel?6. Presupunem ca fiecare candidat primeste drept mostenire o companie cu 1.000 de angajati. Care dintre ei este capabil sa produca bani (macar) pentru a plati integral salariile acestora? (adica sa nu-i lase someri, daca nu v-ati prins). Despre profit, impozite, tva, taxe, credite nici nu mai are rost sa vorbim in episodul asta.7. Care dintre candidati rezista cu Putin o repriza la Judo? Omul are 67 ani, nu tipati! Bine, judo nu, dar macar sa-i susoteasca "da-mi tezaurul inapoi, ca nu-i al tau, e a lui Decebal". Sau lui Erdogan "vreau sabia lui Stefan, cum putem incepe o discutie pe bune pe tema asta"?8. Care dintre ei poate spune o poveste suficient de convingator pentru a adormi un copil? Si cine ar reusi primul dintre toti?9. Care dintre ei ia macar locul trei la un concurs de public speaking din zece concurenti?10. Cine face biceps cu gantera de 15? Ca esti comandantul suprem al armatei si o pusca e mai grea de 15 kile.11. Cum explica unui copil care a stat 14 ani in orfelinate ce este o trauma si daca statul are vreo culpa pentru ce i s-a intamplat?12. Candidatul este patronul unui restaurant. Are nevoie de 14 salariati, dar el are doar noua. Ii lipsesc doi spalatori de vase, un casier, un bucatar si un ospatar. Problema e ca diseara are inchiriat localul pentru o cumatrie. Invitatii sosesc, dar el nu are de unde angaja oameni, nici macar din cele mai sarace zone rurale din Vaslui, Botosani sau Turnu Severin. Cum ar rezolva situatia? Cum se justifica clientului?13. Daca ar exista un concurs de vanzari, care dintre toti candidatii ar vinde primul un creion? Dar care ar obtine cel mai mare pret?