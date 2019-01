The Wall Street Journal: Este Europa pregatita sa se apere?

Ziare.

In 1953, Administratia de la Washington avertiza Europa de Vest ca daca nu-si va crea o armata proprie unita, Statele Unite vor fi nevoite sa-si reevalueze angajamentele privind apararea aliatilor europeni. Insa presiunea exercitata la acel moment de SUA a esuat spectaculos.Parlamentul francez a respins categoric tratatul de formarea a Comunitatii europene de Aparare, astfel ca idea unei politici comune europene in domeniul apararii a fost data uitarii timp de mai multe decenii, explica editorialistul Iaroslav Trofimov intr-un material publicat de The Wall Street Journal."Astazi, imboldul pentru autonomie europeana in domeniul apararii - si chiar si pentru o armata comuna a Uniunii Europene - castiga teren, din nou, partial din cauza indoielilor din multe capitale europene in legatura cu vointa presedintelui Donald Trump de a apara continentul impotriva renasterii amenintarii din partea Rusiei", sustine editorialistul.De aceasta data, in fruntea eforturilor de integrare europeana in domeniul apararii se afla presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel, in timp ce presedintele american critica vehement aceasta idee, iar statele din fostul Bloc sovietic sunt sceptice in legatura cu aceasta idee, considerand ca Washingtonul este singurul garant credibil al supravietuirii lor ca tari independente, adauga editorialistul.Presedintele Trump a catalogat UE ca fiind un "adversar", a afirmat ca Alianta Nord-Atlantica este "invechita" si a amenintat ca SUA s-ar putea retrage din NATO. In contextul deteriorarii relatiilor transatlantice, un sondaj de opinie realizat recent a aratat ca 72% din germani doresc o politica mai independenta fata de Washington.Obtinerea unui "autonomii strategice" a devenit politica oficiala a UE din anul 2016, iar de atunci au fost lansate cateva initiative concerte de a indeplini acest deziderat, insa apelurile la formarea unei armate europene, lansate de Macron si Merkel, sunt pana in acest moment mai degraba retorice.Pe de alta parte, oficiali din Europa Centrala si de Est se pronunta impotriva conceptului de "autonomie strategica" a Uniunii Europene, temandu-se ca astfel de discutii ar putea aliena in mod inutil Washingtonul.Astfel de diviziuni pe teme de securitate in interiorul Europei fac din UE un adversar mai slab pentru Rusia, care in ultimul deceniu a investit masiv in modernizarea fortelor sale armate.