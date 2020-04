Topul statelor cu cele mai mari cheltuieli militare. Nicio tara din Europa si un total record

Ziare.

Pe parcursul anului trecut, cheltuielile militare s-au ridicat la 1.917 miliarde de dolari (1.782 miliarde de euro) la nivel mondial, o crestere anuala cu 3,6%, cea mai mare din 2010."Cheltuielile militare au atins cel mai inalt nivel de la sfarsitul Razboiului Rece" in 1989, a declarat pentru AFP Nan Tian, cercetator din cadrul SIPRI.Cel mai mare buget continua sa fie cel al Statelor Unite, care a crescut cu 5,3% in 2019, ajungand la 732 miliarde de dolari si reprezentand 38% din cheltuielile la nivel global. Dupa 7 ani de scadere, cheltuielile militare ale Statelor Unite au inceput sa creasca din nou incepand cu 2018.Pe locul doi se situeaza China, cu 261 miliarde de dolari si o crestere anuala de 5,1%, urmata de India cu 71,1 miliarde de dolari si o crestere anuala de 6,8%.Daca in ultimii 25 de ani cheltuielile Chinei au urmat indeaproape curba de crestere economica a tarii, investitiile sale in domeniul militar reflecta, in acelasi timp, ambitia Beijingului de a avea o "armata de clasa mondiala", considera Nan Tian."China a declarat in mod deschis ca, in esenta, vrea sa concureze cu Statele Unite ca superputere militara", sustine expertul intervievat de AFP.Progresul tarii explica, partial, si ascensiunea Indiei, explica SIPRI.Astfel, "tensiunile si rivalitatea Indiei cu Pakistanul si China se numara printre factorii determinanti ai cresterii cheltuielilor militare", potrivit unui alt cercetator al institutului, Siemon Wezeman, citat intr-un comunicat de presa.Topul celor cinci tari cu cele mai ridicate cheltuieli in domeniu (SUA, China, India, Rusia si Arabia Saudita) reprezinta peste 60% din totalul cheltuielilor militare la nivel global in 2019.Germania, care se situeaza pe locul 7, in urma Frantei, a inregistrat cea mai mare crestere din topul primilor 15.Cheltuielile Berlinului au crescut cu 10% in 2019, ajungand la 49,3 miliarde de dolari, in parte ca urmare a cresterii perceptiei unei amenintari din partea Rusiei, potrivit autorilor raportului.Desi se remarca o accelerare a cresterii cheltuielilor militare in ultimii ani, Nan Tian avertizeaza in legatura cu posibilitatea inversarii tendintei din cauza pandemiei noului coronavirus care zguduie economia mondiala.Pe masura ce lumea se indreapta spre o posibila recesiune, Nan Tian considera ca guvernele tarilor vor trebui sa isi reconsidere cheltuielile militare in favoarea unor sectoare precum sanatatea si educatia. "Este foarte probabil ca acest lucru sa aiba un efect real asupra cheltuielilor militare", a spus el.Cercetatorul SIPRI nuanteaza insa aceasta perspectiva, declarand ca "istoria demonstreaza ca o scadere a cheltuielilor militare intr-un context de criza nu dureaza niciodata mult timp"."Am putea asista la o scadere a cheltuielilor timp de unu pana la trei ani, apoi la o alta crestere in anii urmatori", a conchis Nan Tian.