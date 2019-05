Trupele SUA in Europa si Fortele Terestre Romane conduc un exercitiu militar cu 8.000 de participanti

Ziare.

com

SG19 are ca principal obiectiv evidentierea coeziunii, unitatii si solidaritatii statelor partenere si aliate in vederea apararii impotriva oricarei agresiuni, in special prin posibilitatea de mobilizare rapida si concentrare a fortelor in timp scurt, oriunde in Europa, se arata intr-un comunicat al MApN Activitatile de instruire in comun planificate in cadrul SG19 includ exercitii tactice de stat major si cu, precum si activitati cu specific medical.Pentru eficientizarea activitatilor de instruire in context international, SG19 a fost conexat cu o serie de alte exercitii nationale si multinationale, numarul total de militari participanti ridicandu-se, astfel, la aproximativ(Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Germania, Marea Britanie, R. Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Spania, Turcia, Ucraina, si SUA), dintre careSG 19 si exercitiile conexate planificate pe teritoriul tarii noastre se vor desfasura, in principal, in poligoanele de instruire si zonele, se mai arata in comunicatul MApN.