UE anunta un nou plan militar: Armatele se vor putea deplasa mai rapid pentru a raspunde la provocari

Exercitiile militare de amploare organizate de Rusia, precum Zapad, au provocat ingrijorarea Bruxellesului si a Washingtonului, care se tem ca exercitiile la scara larga ar putea duce la declansarea unui conflict in Europa de Est."Prin facilitarea mobilitatii militare in cadrul UE, putem fi mai eficienti in prevenirea crizelor, mai eficienti in implementarea misiunilor, mai rapizi in reactionarea la provocari", a declarat Inaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini.Planul va fi discutat in cadrul guvernelor din statele membre UE si in cadrul Parlamentului European.Comisia Europeana va identifica anul viitor cele mai bune rute din Europa pentru transport militar, cat si zonele unde infrastructura trebuie dezvoltata.Planul reprezinta o provocare atat pentru efortul Uniunii Europene de a coordona operatiuni militare, cat si pentru cooperarea cu NATO.Fostul comandant al fortelor americane din Europa, generalul Ben Hodges, a cerut, anul trecut, infiintarea unei zone militare dupa modelul spatiului Schengen.