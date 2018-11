Un militar a murit la repetitiile pentru parada de 1 Decembrie UPDATE Precizarile MApN

UPDATE:

Potrivit Observator TV , este vorba despre un subofiter care venea cu convoiul de la Turda. Acesta a murit in gara din Alba Iulia, in timp ce se afla pe un complex antiaerian - Ghepard.Barbatul s-a electrocutat dupa ce s-a urcat pe unul dintre tancurile pe care le descarca pentru parada. El a atins linia de curent a caii ferate, care trebuia sa fie de fapt deconectata in acele momente, potrivit oamenilor de la fata locului.Rapid au ajuns mai multe echipaje de salvare, insa nu s-a mai putut face nimic pentru militar."Am vazut cand s-a ridicat si a atins cablul de inalta tensiune. L-a aruncat de acolo ca pe o papusa", a declarat un martor pentru Alba24.ro.Ancheta a fost preluata de MApN, perimetrul a fost eliberat de persoanele care se aflau in jur si s-a stabilit o zona de siguranta, mai scrie sursa citata.Ministerul Apararii Nationale a transmis cateva detalii despre tragedia din Alba Iulia."Un militar din cadrul Batalionului 3 Aparare Antiaeriana "POTAISSA" din Turda, care executa o misiune in cadrul detasamentului destinat debarcarii tehnicii militare in gara Alba Iulia ce urmeaza sa participe la Ceremonia militara de 1 Decembrie, si-a pierdut viata astazi, 23 noiembrie, in jurul orei 9:45.Militarul a fost electrocutat de la reteaua de inalta tensiune a caii ferate, in timp ce efectua manevre pe tehnica aflata pe platforma feroviara.Colegii au apelat serviciul de urgenta 112, iar la fata locului s-a prezentat un echipaj al SMURD, care a constatat decesul", precizeaza MApN intr-un comunicat de presa remisvineri.Totodata, ministerul adauga ca accidentul va fi investigat de o comisie a Diviziei 4 Infanterie "Gemina"."O comisie a Diviziei 4 Infanterie 'Gemina' va cerceta cauzele producerii accidentului, fiind anuntat deja Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Cluj.Conducerea Ministerului Apararii Nationale, cea a Batalionului si colegii militarului isi exprima regretul pentru acest tragic accident si sunt alaturi de familia indoliata", potrivit documentului.