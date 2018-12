USR: Armata este a Romaniei nu a PSD-ALDE. Liviu Dragnea vrea sa-si subordoneze statul

Ziare.

USR face un apel urgent catre Secretariatul General al Camerei Deputatilor si conducerea Monitorului Oficial sa respecte legea si sa publice actul normativ emis de catre presedintele Klaus Iohannis."Acest ultim atac al PSD, ilegal, asupra comenzii Armatei romane inclusiv prin blocarea actelor semnate de seful statului este de o gravitate extrema. O incercare de destabilizare, o tradare brutala a intereselor statului roman, cuPSD trebuie sa inteleaga ca armata este a Romaniei nu a PSD-ALDE iar conducatorul suprem al armatei este Presedintele Romaniei. Armata Romaniei face parte din NATO si este aliniata la doctrina de aparare a coalitiei. Seful PSD nu o va putea destabiliza oricare ii sunt interesele personale pentru care sacrifica cu inconstienta pozitia tarii noastre", transmite presedintele USR, Dan Barna.USR subliniaza ca destabilizarea conducerii Armatei Romaniei este un atentat la siguranta statului."Responsabilitatea juridica directa pentru acest blocaj grav si ilegal sta pe umerii conducerii Monitorului Oficial. Daca situatia de blocaj va continua, USR va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca responsabilii Monitorului Oficial vor fi confruntati cu rigorile legii., seful Camerei Deputatilor trebuie sa inceteze sa blocheze activitatea institutiilor statului in fruntea carora se afla", se mai arata in comunicatul USR.USR mentioneaza ca si initiativa civica "Fara Penali in functii publice" este blocata tot la ordinul lui Liviu Dragnea, sub pretextul ca angajatii Secretariatul General nu au avut timp sa copieze dosarele cu semnaturi."Intelegem astazi mai bine incercarea de modificare a definitiei abuzului in serviciu din Codul Penal, care a fost declarata neconstitutionala de CCR in urma contestatiei USR.", mai arata USR.Presedintele Klaus Iohannis a atras vineri atentia ca publicarea decretelor, acte prevazute de Constitutie, in Monitorul Oficial "nu poate fi blocata sau cenzurata de institutiile cu atributii in aceasta procedura" "Presedintele Romaniei atentioneaza ca intarzierea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Decretului nr. 1331/2018 referitor la prelungirea mandatului sefului Statului Major al Apararii si, implicit, impiedicarea producerii efectelor acestui act are grave consecinte si atrage raspunderea juridica a tuturor persoanelor implicate", transmite Administratia Prezidentiala.Presedintele Iohannis a anuntat, vineri, ca CSAT nu a aprobat propunerea ministrului Apararii pentru seful Armatei , situatie care a fost generata de incompetenta PSD. Presedintele a anuntat ca a semnat decretul de prelungire a mandatului de sef al Statului Major General al Armatei pentru generalul Nicolae Ciuca.Ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca presedintele Klaus Iohannis i-a spus ca propunerea pentru postul de sef al Statului Major al Armatei este nelegala, insa nu si de ce. Les a mai declarat ca nu stie care a fost argumentul legal pentru prelungirea mandatului generalului Ciuca, atat timp cat legea spune ca aceasta se face la propunerea ministrului Apararii, cu avizul premierului.Premierul Viorica Dancila a declarat, la inceputul sedintei de Guvern, ca decretul semnat de catre presedintele Klaus Iohannis pentru prelungirea mandatului sefului Statului Major al Armatei este nelegal si creeaza premisele unui conflict juridic de natura constitutionala