VIDEO Mesajele colegilor pilotului avionului MiG 21, care a murit dupa ce s-a prabusit la un show aviatic: "E un erou!"

"Astazi este o zi trista pentru noi. Locotenent-comandorul Florin Rotaru a cazut la datorie. Nu te vom uita niciodata! Dumnezeu sa te odihneasca!", este mesajul MApN, postat pe reteaua sociala Stefan Leau spune ca daca acesta se catapulta, atunci avionul isi continua drumul spre public . "Un om deosebit, care a facut sacrificiul suprem. Am fost acolo. A fost un erou. Condoleante!", a transmis colegul acestuia.La randul sau, Andreea Baranga, una dintre colegele sale, crede ca toti cei care au luat parte la acest show ar trebui sa ii multumeasca si sa ii aduca un omagiu: "Multumesc, eroul nostru! Dumnezeu sa aiba grija de tine asa cum si tu ai avut grija de noi azi! Condoleante familiei".Reamintim ca acesta si-a pierdut viata, sambata, dupa ce aeronava MiG 21 LanceR din cadrul Bazei 86 Aeriana Fetesti, pe care o conducea, s-a prabusit in jurul orei 13:30, la aproximativ 10 km nord de locatia bazei aeriene, in timpul unui show aerian.Luni vor fi organizate in unitatile militare din tara si din teatrele de operatii ceremonii in memoria locotenent-comandorului Florin Rotaru.T.B.