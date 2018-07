Ziua Imnului National. Armata organizeaza ceremonii in intreaga tara (Video)

Ziare.

com

Ceremonia de la Bucuresti va incepe la ora 09:00, in Piata Tricolorului, situata in fata Palatului Cercului Militar National, si va cuprinde un serviciu religios si un concert sustinut de Muzica Reprezentativa a Ministerului Apararii Nationale, Muzica Brigazii 30 Garda "Mihai Viteazul", Muzica Militara a Brigazii 1 Mecanizata "Argedava", Muzica Reprezentativa a Jandarmeriei Romane, Ansamblul Artistic "Ciocarlia" al Ministerului Afacerilor Interne si un solist de la Ansamblul Artistic al Armatei.Repertoriul va cuprinde si imnurile nationale pe care le-a avut tara noastra de-a lungul timpului - "Traiasca regele", "Zdrobite catuse", "Te slavim, Romanie!", "Pe-al nostru steag e scris Unire", "Trei culori", iar spectacolul va fi incheiat prin intonarea Imnului national "Desteapta-te romane!", in interpretarea baritonului Constantin Stefan Alexandru, de la Ansamblul Artistic al Armatei.Iata cum se desfasoara ceremonia din Capitala:Ziua Imnului National al Romaniei a fost proclamata prin Legea nr. 99/1998 si se sarbatoreste in fiecare an, la data de 29 iulie."Desteapta-te romane!" a fost compus de Anton Pann, iar versurile au fost scrise de poetul Andrei Muresanu.