Fiul fostului sef al Seviciului Arme din Politia Capitalei, prins in trafic cu 14.000 de cartuse

Reprezentantii Politiei Capitalei spun ca Andrei Grumezescu a fost oprit in timpul unui control in trafic Potrivit Politiei Capitalei, in urma unui control de rutina barbatul a fost depistat in trafic in timp ce, impreuna cu o alta persoana, trasporta cu masina 14.000 de cartuse.In urma verificarilor s-a stabilit ca Andrei Grumezescu este autorizat sa comercializeze arme si munitii, dar nu este avizat sa si transporte astfel de marfuri. Ca urmare, cei doi barbati au fost dusi, pentru audieri, la sediul Politiei Capitalei, unde a fost deschis un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor.Cercetarile in acest caz sunt facute de Serviciul Arme, Explozivi, Substante Periculoase, fiind coordonate de catre Parchetul Judecatoriei Sector 3, a precizat Politia Capitalei pentru News.ro.Constantin Grumezescu s-a pensionat in anul 2011, cand ocupa functia de sef al Serviciului Arme, Explozivi si Substante Toxice al Politiei Capitalei, iar la scurt timp dupa pensionare si-a deschis un magazin de arme chiar langa sediul Politiei Capitalei.