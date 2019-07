Proiect MAI de recompense pentru cadrele militare: Multumiri, felicitari, diplome si arme de aparare si paza

Ziare.

com

Potrivit proiectului de ordin, pentru indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu, cadrelor militare in activitate li se pot acorda urmatoarele recompense morale si materiale: a) multumiri;b) felicitari;c) diplome de merit;d) citarea prin ordin de zi pe unitate;e) distinctii onorifice, altele decat cele reglementate de prevederile legale privind sistemul national de decoratii al Romaniei;f) arme de aparare si paza;g) ridicarea unei sanctiuni disciplinare.Recompensele financiare se acorda in conditiile prevazute de lege pentru premierea personalului platit din fonduri publice.Recompensele se acorda fara partinire, diferentiat si, dupa caz, individual sau in grup. Pentru aceeasi fapta se acorda o singura recompensa.Multumirile pot fi verbale sau scrise. Felicitarile se adreseaza verbal sau in scris, individual sau in grup. Citarea prin ordin de zi pe unitate se face prin inscrierea gradului, numelui, prenumelui si a faptei in ordinul de zi pe unitate dat de comandantul/seful care il recompenseaza.Distinctiile onorifice, care se acorda in conformitate cu normele legale in vigoare, sunt insemne care simbolizeaza aprecierea faptelor deosebite savarsite pe timpul indeplinirii misiunilor militare incredintate sau in sprijinul acestora, in timp de pace, in situatii de criza ori razboi, a rezultatelor meritorii obtinute in procesul formarii profesionale sau cu ocazia participarii la activitati culturale, stiintifice si sportive.Armele de aparare si paza se acorda, in conformitate cu normele legale in vigoare, ca recompense materiale pentru acte de eroism, curaj, devotament si pentru merite deosebite in indeplinirea indatoririlor care le revin, ori cu ocazia pensionarii, pentru intreaga activitate desfasurata, prevede proiectul.Conform acestuia, ridicarea unei sanctiuni disciplinare se acorda prioritar in raport cu celelalte recompense, in cazul cadrului militar aflat sub efectul unei sanctiuni disciplinare si determina incetarea imediata a acesteia.Competenta de a acorda recompensele apartine comandantului/sefului unitatii militare in care este/a fost incadrat cadrul militar, precum si sefului ierarhic superior al acestuia.In acelasi ordin sunt stabilite si noi reglementari privind constituirea constiliilor de onoare in fata carora sunt trimise cadrele militare din MAI pentru stabilirea unor sanctiuni.