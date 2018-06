Agresorii sotiei si copilului lui Rares Bogdan au fost prinsi

Reactia lui Rares Bogdan

Politistii din Ilfov transmit ca au dus la audieri doi barbati, de 27 de ani, respectiv 26 de ani, ambii din comuna Tunari."Barbatul de 26 de ani este banuit ca in dupa-amiaza zilei de 27 iunie ar fi patruns intr-un autoturism stationat pe o strada din cartierul Pipera, din orasul Voluntari, in care se afla o femeie de 36 de ani alaturi de fiul ei de 7 ani si ar fi incercat sa sustraga diverse bunuri. Cel in cauza a parasit locul intr-un autoturism de culoare inchisa, condus de barbatul de 27 de ani, adus in aceasta dimineata la sediul Politiei", se arata intr-un comunicat al IPJ Ilfov.Realizatorul TV a reactionat imediat dupa anuntul politistilor."Felicitari sincere politistilor! Am si stat de vorba astazi cu o parte dintre cei care au lucrat la caz, absolut profesionisti si dedicati meseriei. Le multumesc si autoritatilor franceze care au oferit toate datele legate de masina si proprietarii acesteia intr-un timp record. Sincer, dupa un astfel de caz rezolvat atat de rapid, prinzi incredere in Politia Romana. MULTUMESC!P.S. Ramane acum ca familia mea, fiul Mihai si sotia mea sa treaca de socul emotional produs de o astfel de intamplare groaznica. Pentru Mihai pare mult mai greu, este extrem de afectat de cele intamplate, Florina a actionat absolut uluitor pentru un astfel de caz si mi-a dovedit inca o data ca este un om extrem de puternic si hotarat", a transmis Rares Bogdan.Amintim ca sotia si fiul realizatorului TV au fost atacati miercuri pe o strada din Capitala. A.G.