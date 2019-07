Atac armat la New York: O persoana a murit si alte 11 au fost ranite

Ziare.

Incidentul a avut loc in jurul orei locale 23:00 la evenimentul anual de doua zile "Old Timers Day" pentru persoanele in varsta. Petrecerea era pe final, iar cele cateva mii de persoane care au participat se indreptau spre case.Cei responsabili de violente sunt doi barbati care inca erau cautati de politie duminica."Nu am auzit niciodata ca 12 persoane sa fie impuscate intr-un singur incident", a declarat un investigator pentru New York Post."Este unul dintre cele mai grave atacuri pe care le-am vazut", a adaugat el.Persoanele ranite au fost transportate la spital.Detectivii au gasit ulterior o arma de foc abandonata si cercetau zona pentru mai multe dovezi.