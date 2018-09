Atac cu macete, topoare si bastoane telescopice la o pizzerie din Buzau

Ziare.

Politistii au reusit sa identifice si sa prinda trei dintre persoanele implicate in atac , acestea fiind duse la audieri. Cercetarile continua, insa, pentru depistarea tuturor suspectilor."In urma activitatilor desfasurate de politisti, au fost depistate trei persoane, banuite a fi implicate in conflictul din municipiul Buzau. Cele trei persoane au fost conduse la sediul Politiei Municipiului Buzau, pentru audieri", au anuntat, luni dupa-amiaza, reprezentantii Politiei Judetene Buzau.Surse din randul anchetei au precizat, pentru News.ro, ca printre cele trei persoane duse la audieri se afla si liderul gruparii, zis Edison.Patronul localului a declarat presei ca gruparea i-a cerut de mai mult timp taxa de protectie si ca a depus o plangere la Politie din aceasta cauza. Luni, membrii gruparii ar fi venit sa-l atace pentru ca i-a recamat la Politie, dar si pentru a cere prima transa de o mie de euro.Dupa finalizarea audierilor, politistii vor merge impreuna cu suspectii pentru a perchezitiona cele doua autoturisme care au fost descoperite in oras, in apropierea locuintelor lor, pentru a vedea daca armele folosite in atac sunt decoperite in acestea.