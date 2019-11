Atac in centrul Capitalei: Un barbat cu probleme psihice a indreptat cutitul spre trecatori, dar a fost imobilizat de politisti

Ziare.

Incidentul a fost relatat pe Facebook de sindicatul politistilor Europol."Un barbat inarmat cu un cutit ce avea lama de peste 30 de cm a atacat mai multe persoane intr-o zona aglomerata a Bucurestiului. La auzul strigatelor de disperare, doi politisti rutieri aflati in zona au intervenit promt, l-au pus la pamant si l-au dezarmat. Se pare ca persoana este cunoscuta cu afectiuni psihice.O interventie prompta a politistilor rutieri prin care s-a evitat o tragedie. Felicitari colegilor! Din cifrele neoficiale,. Asta spune multe despre siguranta/nesiguranta din spatiile publice", se arata in postarea sindicatului Europol, insotita si de un video din momentul imobilizarii atacatorului.Intr-o interventie la Digi24,, a precizat ca atacatorul "nu are familie, vagabondeaza", fiind cunoscut in zona in care a comis atacul."El a fost preluat de un echipaj de ambulanta, urmand sa fie internat pe sectia de psihiatrie si sa primeasca tratament medicamentos. Dar", a mai declarat Andreica.