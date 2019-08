Atac intr-o moschee din Norvegia, oprit de un barbat de 75 de ani. Politia cerceteaza un posibil act terorist

Ziare.

com

Printre acuzatiile care i se aduc barbatului se numara si cea de tentativa de omor, dupa atacul de la Centrul Islamic Al-Noor, in urma caruia o persoana a fost ranita usor, potrivit politiei din Oslo, relateaza CNN Atacul de la moschee a avut loc in contextul in care musulmanii din intreaga lume celebreaza in acest weekend Eid al-Adha, o importanta sarbatoare islamica.La scurt timp dupa atac, anchetatorii au gasit in locuinta din Baerum a barbatului, oras situat la vest de Oslo, corpul unei tinere femei, care ar fi ruda cu acesta.Atacul ar fi putut fi mult mai sangeros, daca atacatorul, imbracat intr-o uniforma neagra si echipat cu casca si vesta antiglont, nu ar fi fost oprit si imobilizat pana la sosirea politistilor de un barbat in varsta de 75 de ani, a spus un membru al moscheii la televiziunea publica NRK.Pe langa cadavrul unei femei, achetatorii au gasit in locuinta atacatorului mai multe arme.Premierul norvegian Erna Solberg si-a exprimat solidaritatea fata de enoriasii moscheii."Ar trebui sa fie sigur sa mergi la moschee, la biserica sau la orice alt lacas de cult", a declarat Solberg , precizand ca este inca prea devreme pentru a face speculatii in legatura cu motivul atacului.Cu toate acestea, politia a anuntat ca atacul este tratat drept o tentativa de act terorist. "Ancheta a aratat ca atacatorul are opinii de extrema dreapta", a declarat Rune Skjold, de la politia din Oslo, citat de dpa, potrivit Agerpres.Skjold a explicat ca suspectul si-a exprimat sprijinul pentru Vidkun Quisling (Vidkun Abraham Lauritz Jonsson Quisling care, la 9 aprilie 1940, in contextul invaziei germane a Norvegiei, a preluat cu forta puterea printr-o lovitura de stat sprijinita de Germania nazista - n.r.) si are atitudini antiimigratie.C.S.