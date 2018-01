Brutarul roman care s-a batut cu teroristii de la Londra cere daune pentru drama prin care trece

Ziare.

"Din pacate statul britanic nu m-a ajutat cu nimic.dupa ce proprietara locuintei in care stateam cu chiriei m-a rugat sa plec de acolo deoarece se temea pentru ca atacatorii erau din acelasi cartier. Nu am mai avut unde sa dorm., lasasem geaca mea unei femei care lesinase pe strada in timpul incidentelor. Mergeam pe strada prin Londra, ma vedeam la televizor in vitrinele magazinelor de acolo,", a declarat Florin Morariu pentru Mediafax La scurt timp dupa atentant, Florin Morariu s-a intalnit si cu reprezentantii Ambasadei Romaniei de la Londra carora le-a cerut o locuinta si un job nou "Cred ca este normal,", explica el atunci.Oficialii ambasadei i-au explicat ca nu-l pot ajuta din cauza "limitarilor de natura legala ale competentei ambasadei pe teritoriul britanic" si i-au aratat ca doar politia britanica este in masura sa ii ofere protectie pe teritoriul Regatului Unit.Acum ieseanul spune ca ii este teama sa se intoarca la Londra deoarece ii este frica pentru viata lui. "", a mai spus Florin Morariu.