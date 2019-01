Bucuresti: Un detinut in permisie a fost injunghiat in tramvai dupa ce a impiedicat un furt

Ziare.

"In data de 30.01.2019, incepand cu orele 10:00, un detinut care executa in regim inchis o pedeapsa cu inchisoarea in Penitenciarului Bucuresti Rahova a beneficiat de o recompensa cu permisiunea de iesire din penitenciar pentru o perioada de 24 ore, in intervalul 30.01.2019 ora 10:00 - 31.01.2019 ora 10:00.In jurul orelor 10:40, in timp ce se deplasa catre domiciliul declarat, in mijlocul de transport public (tramvaiul 32), a observat o persoana de sex masculin care incerca sa sustraga un telefon mobil din geanta unei doamne aflata in imediata apropiere", se arata intr-un comunicat transmis de reprezentantii Penitenciarului Rahova.Detinutul i-a atras atentia femeii care urma sa fie pagubita, dar si hotului, drept pentru care acesta a devenit agresiv si l-a taiat cu un cutit, provocandu-i o taietura la cap si la urechea stanga."Calatorii au apelat serviciul unic de urgenta, iar la fata locului s-a prezentat un echipaj de politie al Sectiei 18. Detinutul mai sus mentionat a fost preluat de catre escorta penitenciarului urmand a fi prezentat pentru investigatii medicale de specialitate si IML.Cazul a fost preluat de catre Sectia 18 Politie urmand a se efectua cercetari specifice. Administratia penitenciarului urmareste evolutia starii de sanatate, persoana condamnata fiind internata intr-un spital din reteaua Ministerului Sanatatii", mai arata reprezentantii Penitenciarului Rahova.Agresorul a fost retinut pentru lovire sau alte violente si portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase, el urmand a fi prezentat magistratilor.