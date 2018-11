Consulul Irakului, acuzat de hartuire sexuala: Reactia ambasadei de la Bucuresti

Ziare.

"Informatiile solicitate nu ar trebui sa fie facute publice inainte de pronuntarea justitiei romane. Noi sustinem cetateana romana si cooperam cu ea in situatia in care se confirma acuzatia si responsabilitatea functionarului nostru.In cazul in care se va dovedi contrariul, cu siguranta ca mass-media vor avea un rol important, pentru a arata adevarul", au precizat reprezentantii Ambasadei Irakului.Pe 21 noiembrie, Ministerul de Externe a anuntat ca l-a convocat in regim de urgenta pe ambasadorul Irakului in Romania dupa ce doua angajate ale ambasadei au acuzat un consul de agresiune sexuala, MAE fiind sesizat pe aceasta tema prin intermediul unui memoriu.MAE a explicat ca a fost sesizat pe aceasta tema de catre o singura persoana, prin intermediul unui memoriu primit in data de 8 noiembrie 2018."Dupa primirea memoriului, Ministerul Afacerilor Externe a convocat in regim de urgenta ambasadorul Republicii Irak in Romania.Cu acest prilej, s-a subliniat ca orice acte sau fapte de hartuire sunt in totala contradictie cu normele etice si valorile societatii europene, in general, si ale societatii romanesti, in particular, motiv pentru care subiectul este tratat cu foarte mare atentie de catre autoritatile romane, inclusiv Ministerul Afacerilor Externe.Seful misiunii diplomatice irakiene in Romania a dat asigurari partii romane ca va analiza cu toata seriozitatea si responsabilitatea sesizarea mentionata si, in masura in care faptele semnalate se confirma, va cere Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Irak sa ia masuri ferme, in conformitate cu procedurile irakiene", a transmis Ministerul Afacerilor Externe.Precizarile MAE au venit dupa ce in spatiul public au aparut informatii potrivit carora doua angajate al Ambasadei Irakului in Romania au depus plangere penala impotriva unui consul irakian pentru hartuire sexuala.