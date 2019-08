Criminalul de la Sapoca nu are antecedente penale. E inca sedat si urmeaza sa se stabileasca daca avea discernamant

Ziare.

Adjunctul comandantului IPJ Buzau, Valentin Mirita, a precizat, duminica, pentru News.ro, ca agresorul nu mai prezinta pericol pentru nimeni, fiind incatusat de politisti, in timp ce la fata locului sunt efective sporite de oameni ai legii."Pacientul violent este in custodia Politiei, nu prezinta pericol pentru ceilalti pacienti. Este prezent personalul de supraveghere, iar noi suntem prezenti cu forte sporite. Ancheta este in desfasurare. Ancheta este sub coordonarea procurorului criminalist de la Parchetul de pe Tribunalul Buzau. Pacientul nu este cunoscut in evidentele Politiei cu un trecut infractional", a spus Mirita.Barbatul de 38 de ani nu a fost inca audiat.Potrivit loctiitorului purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, Radu Florin Catalin, in acest caz, deocamdata, se fac cercetari pentru omor calificat."Nu a putut fi audiat, in starea in care se afla nu se poate, fiind in sevraj si fiind sedat, nu se poate. Deocamdata, el este in spital, sub tratament si sub paza", a declarat Radu Florin Catalin, pentru Mediafax.Potrivit acestuia, barbatul va fi audiat in momentul in care starea lui de sanatate va permite acest lucru."Urmeaza ca dupa audierea autorului in calitate de suspect sa se solicite instantei de judecata luarea masurii internarii nevoluntare, pentru a se stabili printre altele daca acesta a avut discernamantul pastrat la momentul comiterii fapte", potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau.Un barbat internat la spitalul de Psihiatrie din Sapoca a atacat, sambata noapte, mai multi pacienti din doua saloane. Patru dintre acestia au murit , iar alti noua au fost raniti, dintre care unii se afla in coma.Directorul Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca, Viorica Mihalascu, a precizat ca agresorul era internat intr-un salon normal de spital, fara supraveghere suplimentara."Foarte, foarte repede, nu au putut sa intervina. La momentul incidentului,pacienti psihici periculosi. Personalul medical nu a apucat sa intervina", sustine directorul spitalului. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a trimis Corpul de Control pentru a verifica situatia de la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca. "Am cerut o verificare amanuntita si rapida Corpului de Control. Daca este neglijenta, vom actiona in consecinta", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii.Potrivit Ministerului Sanatatii, in tura din noaptea trecuta, in pavilionul in care s-a intamplat tragedia au fost un medic si sapte asistenti, 3 infirmiere si 2 muncitori pentru supraveghere bolnavi psihici periculosi.In schimb, sindicalistii de la Sanitas sustin ca e inadmisibil ca o asistenta, un instructor si o infirmiera sa supravegheze 70 de pacienti