Doi tineri, atacati cu cutitul intr-o sala de cinema din Timisoara. I-au spus agresorului ca vorbeste prea tare

Un scandal a izbucnit, luni seara, intr-o sala de cinema dintr-un mall din Timisoara.Patru tineri au inceput o cearta in timp ce rula filmul "Pisica Verde", un thriller romanesc, iar unul dintre ei i-a atacat pe alti doi.Potrivit politistilor, un barbat de 36 de ani ar fi vorbit prea tare in timpul rularii filmului, in sala de cinema, deranjand spectatorii. Mai multe persoane i-au cerut acestuia sa faca liniste.Barbatul nu a incetat, iar la un moment dat doi tineri, unul de 19 si altul de 23 de ani, i-au atras atentia mai insistent.Barbatul galagios a scos un cutit si l-a lovit pe unul dintre tineri in palma, iar pe al doilea in cot.Spectatorii au sunat la numarul de urgente 112, iar la fata locului au ajuns politistii, dar si un echipaj SMURD care a acordat ingrijiri medicale ranitilor. Din fericire, ranile celor doi sunt superficiale.Agresorul a fost preluat de politisti si dus la Sectia 3 din Timisoara, unde va fi audiat.