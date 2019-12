Doua femei au fost atacate cu cutitul de un israelian, in centrul Capitalei

Ziare.

Incidentul s-a petrecut pe Bulevardul Dimitrie Cantemir din Sectorul 4. Suspectul, care nu le cunostea pe cele doua femei, a fost retinut de politisti si dus la audieri."Astazi, in jurul orei 12:10, prin apel la 112, Sectia 14 Politie a fost sesizata ca in zona bulevardului Tineretului doua femei au fost agresate de catre un necunoscut, cu un obiect taietor, fara a avea anterior vreo discutie cu acesta. La fata locului au ajuns de urgenta politisti din cadrul sectiei, care l-au imobilizat pe barbat si l-au condus la sediul subunitatii", a transmis DGPMB.Cele doua femei au fost transportate la spital. Una dintre ele a fost injunghiata in zona gatului, iar cea de-a doua in zona urechii, anunta Realitatea TV.Suspectul ar fi un cetatean israelian, in varsta de 29 de ani.