Exercitiu antitero la Ambasada Israelului

Ziare.

com

"In aceste momente, la ambasada Israelului are loc un exercitiu antitero organizat de SRI (in calitate de autoritate nationala in domeniul prevenirii si combaterii terorismului) si institutiile partenere din cadrul Sistemului National de Prevenire si Combatere a Terorismului. Vor fi testate: raspunsul in teren al autoritatilor cu responsabilitati, coordonarea activitatilor, dar si derularea in comun de masuri investigative si post-incident. Va fi transmis si un mesaj pe sistemul Ro Alert in zona ambasadei Israelului din Bucuresti",anunta SRI.A fost simulat un atac armat in incinta imobilului in care functioneaza ambasada, precum si detonarea unui dispozitiv exploziv improvizat."Astfel s-a testat raspunsul dispozitivului de protectie al ambasadei, precum si efectuarea interventiei prirotehnice. Astfel de exercitii sunt derulate relativ frecvent de autoritatile competente nationale si sunt utile pentru a testa si valida cooperarea in teren a fortelor implicate", explica SRI.