Fete de 12 si 13 ani atacate pe strada de un agresor sexual recidivist

Acesta sustine ca barbatul, care are antecedente penale, le-ar fi acostat, pe o strada din Nicseni, din judetul Botosani, pe cele doua fetite de 12 si, respectiv, 13 ani, cu intentia de a intretine relatii sexuale cu acestea."Ambele victime sunt minore, au sub 14 ani. Autorul este o persoana care a fost anterior condamnata pentru agresiune sexuala. Faptele au fost petrecute la o distanta mai mare de timp una de alta", a afirmat Ostafie.Tentativele de viol s-au petrecut pe 6 si, respectiv, 26 septembrie, fetitele reusind sa scape inainte de a fi violate.Una dintre fete a scapat pentru ca gesturile barbatului au fost observate de un vecin care trecea prin zona, care i-a spus sa o lase in pace, iar pe cea de-a doua copila barbatul ar fi vrut sa o ademneasca intr-o casa parasita, insa fata a fugit.Politistii au sa-l prinda pe individ, iar procurorii au dispus, vineri, retinerea acestuia pentru 24 de ore. In cursul zilei de vineri, barbatul a fost prezentat in fata magistratilor Judecatoriei Botosani, fiind emis pe numele sau un mandat de arestare de 30 de zile.