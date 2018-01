Caini de lupta scapati dintr-o curte au bagat in spital trei oameni la Iasi. Stapanul avea deja dosar penal pentru acelasi lucru

Ziare.

com

Politistii au deschis dosar penal pe numele proprietarului, aceiasi caini atacand alte persoane si in urma cu o saptamana, cand, de asemenea, proprietarului i-a fost intocmit dosar penal.Incidentul a avut loc in zona Splai Bahlui, aproape de centrul orasului.Doi caini au sarit un gard si au atacat o adolescenta de 15 ani care trecea pe strada. In apararea fetei au intervenit tatal acesteia, precum si un vecin de pe strada, ambii fiind atacati si ei de caini.La fata locului au ajuns un echipaj al SMURD si un altul de la Serviciul Judetean de Ambulanta, iar toate cele trei persoane - o tanara de 22 de ani si doi barbati - au fost transportate la spital.In starea cea mai grava este un barbat care a fost muscat in zona genitala, el sarind in ajutorul tinerei atacate initial. Barbatul a fost dus la Spitalul C.I.Parhon din municipiu, unde a fost supus unei interventii chirurgicale, iar medicii sustin ca evolutia starii lui de sanatate este favorabila.Tanara ranita a fost dusa la Spitalul Sfantul Spiridon, cu plagi muscate la maini si la picioare. O a treia persoana, un barbat de 66 de ani, a fost muscat de un picior si se afla, de asemenea, la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi.Politistii au deschis dosar penal pe numele proprietarului celor doi caini, care au atacat alte persoane si in urma cu o saptamana, cand, de asemenea, proprietarului i-a fost intocmit dosar penal.Dupa incident, cainii au fost dusi de o echipa a serviciului de ecarisaj din Iasi la padocul situat la marginea municipiului."Pe numele femeii a fost deschis un dosar penal in urma incidentului de astazi (duminica - n.r.). In urma cu o saptamana, pe numele aceleiasi femei a mai fost deschis un dosar penal in urma unei sesizari potrivit careia respectivele animalele ar fi iesit din curte si ar fi atacat niste oameni, fara a-i rani insa", a declarat Anca Vajiac, purtatorul de cuvant al Politiei judetului Iasi.