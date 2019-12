Inainte de a ucide trei persoane la baza militara din Florida, atacatorul a publicat mesaje ostile SUA

Ziare.

"Sunt impotriva raului, iar America in intregime s-a transformat in natiunea raului (...) Nu sunt impotriva voastra doar pentru ca sunteti americani, nu va urasc din cauza libertatilor voastre, va urasc pentru ca in fiecare zi sprijiniti, finantati si comiteti crime nu doar contra musulmanilor, dar si a omenirii", a scris pe Twitter atacatorul, identificat de SITE ca fiind Mohammed al-Shamrani, scrie AFP.Cel putin trei persoane au fost ucise intr-un atac armat , vineri, in baza aeronavala americana Pensacola, in Florida, iar atacatorul a murit si el.Baza aeriana Pensacola are peste 16.000 de militari si 7.400 de angajati civili, potrivit site-ului oficial al unitatii, informeaza CNN. Totodata, multe familii locuiesc acolo, a declarat John Kirby, analist militar.