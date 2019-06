Israelul ataca pozitii teroriste din Fasia Gaza

Ziare.

com

Armata israeliana a transmis ca au fost atacate pozitii militare ale miscarii islamiste Hamas, care detine controlul asupra Fasiei Gaza."Vom continua sa blocam orice incercare de afectare a cetatenilor israelieni si consideram ca grupul terorist Hamas este responsabil de tot ce se intampla in Fasia Gaza si de orice obiect lansat de acolo", a comunicat armata israeliana, potrivit Ynetnews.com.O cladire din sudul Israelului a fost lovita, joi seara, de o racheta lansata din teritoriul palestinian Fasia Gaza. Atacul a vizat o cladire din orasul israelian Sderot, situat in apropierea frontierei cu Fasia Gaza.In urma atacului, imobilul a suferit daune, dar nu au fost raportate victime. Primaria orasului Sderot a transmis ca atacul a vizat o cladire in care functioneaza o scoala religioasa evreiasca.