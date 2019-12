Jurnalisti Antena 3 si Romania TV, agresati de fiul lui Gheorghe Dinca. Politia il cauta

UPDATE

Fiul si fiica lui Gheorghe Dinca au mers la CNA pentru a reclama modul in care au fost prezentate anumite aspecte ce ar tine de cazul Caracal.La iesire, jurnalistii celor doua televiziuni le-au adresat intrebari, iar fiul lui Gheorghe Dinca ar fi devenit violent si i-ar fi agresat pe acestia. Nu se stie exact ceea ce a fost intrebat fiul lui Dinca."Mi-a dat un pumn in cap si am cazut pe jos. Mi s-a umflat capul", a declarat operatorul Romania TV.Agresiunea a fost anuntata la 112 si echipaje de ambulanta si Politie au venit la locul incidentului.Antena 3 a sustinut ca mai multe camere de fimat au fost distruse si a anuntat ca va depune o plangere in acest caz.Politia il cauta pe agresor.Potrivit un comunicat al Politiei Capitalei, marti, in jurul orei 15:00, un jurnalist a sesizat, printr-un apel la 112, faptul ca el, precum si alti colegi din presa, au fost loviti de catre un barbat pe care doreau sa-l intervieveze."La acest moment persoanele vatamate sunt audiate si, de asemenea, barbatul reclamat ca agresor este cautat in vederea audierii. Cercetarile se vor desfasura sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5", arata sursa citata.