MAE condamna atacul impotriva Ambasadei SUA din Irak si recomanda detensionarea situatiei in zona

"Romania este profund ingrijorata de recentele evolutii din Orientul Mijlociu dupa atacul impotriva Ambasadei SUA in Irak - pe care Romania il condamna in mod ferm - si masuri protective si preventive luate in consecinta de SUA. Detensionarea este esentiala pentru a evita o deteriorare suplimentara a situatiei de securitate", transmite MAE, pe contul de Twitter.Ambasada SUA la Bagdad a anuntat miercuri ca toate operatiunile consulare publice au fost suspendate, la o zi dupa ce militiile sprijinite de Iran si sustinatorii acestora au luat cu asalt perimetrul exterior, aruncand cu pietre si distrugand camere de supraveghere.Sute de protestatari au incercat marti sa patrunda cu forta in Ambasada SUA din Bagdad, dupa atacuri aeriene americane care au vizat o grupare militanta sustinuta de Iran, relateaza presa internationala.Fortele militare ale SUA au efectuate duminica raiduri aeriene in Irak si Siria care au vizat pozitii ale unui grup paramilitar afiliat Iranului, despre care se crede ca este responsabil de un atac soldat cu decesul unui american.Statele Unite vor trimite 3.000-3.500 de militari suplimentari in Orientul Mijlociu, pentru consolidarea capabilitatilor in regiune in contextul crizei declansate de asasinarea lui Qassem Soleimani, seful Fortelor Quds din Iran.