Masacrul de la Sapoca s-a produs in mai putin de un minut. Doua victime in coma, aduse cu elicopterul la Bucuresti

Cel de-al doilea ranit aflat in coma urmeaza sa fie transferat si el in cel mai scurt timp posibil.Medicul Adrian Zoican de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Buzau a declarat, duminica, pentru News.ro, ca victimele au fost agresate cu un corp contondent, avand leziuni la nivelul extremitatii cefalice."Duminica dimineata, au fost adusi la SJU Buzau, zece pacienti dintre care trei in coma. Unul dintre pacienti a fost declarat decedat in urma manevrelor de resusictare care nu au dat rezultat.Victimele prezinta agresiuni la nivelul extremitatii cefalice. Unii dintre ei sunt in stare grava. In afara celor in coma, restul prezinta leziuni la nivelul calotei craniene si a fetei.Majoritatea vor ajunge la Bucuresti pentru ca e nevoie de Neurochirugie. Primul a plecat cu elicopterul la Floreasca, mai avem aviz de transfer de la spitalele Pantelimon si Bagdasar", a relatat Zoican.Directorul Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca, Viorica Mihalascu, a precizat, intr-o interventie telefonica la Antena3, ca agresorul era internat intr-un salon normal de spital, fara supraveghere suplimentara."Intr-un episod psihotic acut, unul dintre pacientii internati pe sectia de acuti si-a agresat colegii de salon si pacientele dintr-un salon invecinat. (...) Pacientul despre care vorbim era internat intr-un salon cu regim de supraveghere normal. Simptomele pe care le-a prezentat nu prevesteau nenorocirea care urma sa se intample", a declarat managerul spitalului.Viorica Mihalascu a spus ca "totul s-a petrecut in mai putin de un minut"."Foarte, foarte repede, nu au putut sa intervina. La momentul incidentului, in sectie, in pavilionul acela, erau 6 asistente medicale, trei infirmiere si doi muncitori supraveghere pacienti psihici periculosi. Personalul medical nu a apucat sa intervina", sustine directorul spitalului.In urma atacului, 4 persoane au murit si 9 sunt ranite , doua fiind in coma.