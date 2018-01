Noi detalii despre starea tanarului injunghiat joi seara in Capitala. Agresorul nu a fost prins

Ziare.

Potrivit reprezentantilor unitatii medicale, operatia a decurs fara probleme, iar starea tanarului este buna."In cursul serii, pacientul a fost supus unei interventii chirurgicale toracice pentru a se evacua hematomul toracic produs prin agresiune. Operatia a decurs bine, pacientul s-a mentinut stabil hemodinamic, iar postoperator a fost internat in sectia de terapie intensiva pentru a fi monotorizat 24 de ore, asa cum se procedeaza din punct de vedere medical pentru toti pacientii care sufera traumatisme de orice natura", spun reprezentantii Spitalului Universitar.Potrivit acestora, starea tanarului este stabila, este constient si cooperant.Anchetatorii nu au reusit sa identifice agresorul si sa-l prinda.Amintim ca joi seara, in jurul orei 19:00, prin apel 112, un tanar a sesizat ca a fost victima unei agresiuni, in timp ce se afla intr-un parculet din apropierea statiei de metrou Politehnica. El ar fi fost injunghiat in spate de o persoana pe care acum politistii incearca sa o gaseasca.Cazul tanarului a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, iar procurorii fac cercetari pentru tentativa de omor.