O chelnerita din Iasi a fost injunghiata de fostul concubin, in fata restaurantului unde lucra

Ziare.

com

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Iasi au declarat, vineri seara, ca un barbat de 63 de ani a fost dus la audieri, dupa ce si-ar fi atacat fosta concubina, ma tanara cu 16 ani decat el, cu un cutit, in fata unui restaurant din centrul orasului."Am fost anuntati ca o femeie a fost injunghiata de catre fostul concubin cu trei lovituri de cutit in zona toracica si a bratelor. Suspectul a fost luat de catre politisti si dus la Sectia III de Politie, pentru audieri. In urma incidentului, victima a fost transportata la spital", a declara Anca Vijiac, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi.Potrivit medicilor ieseni, femeia ranita este constienta."Pacienta a ajuns in UPU Spitalului Sfantul Spiridon, din Iasi, adusa de o ambulanta . Ea este constienta si stabila din punct de vedere hemodinamic. Are plagi taiate la nivelul toracelui si al antebratelor", a spus prof.univ.dr. Diana Cimpoesu, sef UPU- SMURD Iasi.Politistii au deschis un dosar penal pentru tentativa de omor si urmeaza sa stabileasca cum s-a intamplat incidentul si cauzele producerii lui, dupa care vor fi luate masurile care se impun.