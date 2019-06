O femeie a fost injunghiata pe o strada din Costinesti

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in noaptea de luni spre marti, in jurul orei 2:00, in Costinesti, dupa ce o femeie a fost injunghiata.Plaga a fost la nivelul toracelui, ea fiind injunghiata si in fata si in spate.Victima a fost transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru ingrijiri medicale, fiind internata in sectia de chirurgie, iar starea sa este stabila.Surse din randul anchetatorilor au precizat ca femeia este administrator de firma si locuia intr-o casuta langa discoteca Max din Costinesti. Principalul suspect in acest caz este un alt administrator de firma.Ancheta a fost preluata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta.