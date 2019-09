O masina a Postei Romane a fost jefuita. Soferul a fost batut

Ziare.

com

Atacatorul l-a batut pe sofer si a fugit cu o geanta in care se aflau 200.000 de lei, informeaza Realitatea de Olt Postasul, in varsta de 55 ani, a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Slatina, cu traumatism toracic, dupa cum a anuntat purtatorul de cuvant al Ambulantei Olt, Marian Furtuna.Atacatorul era un barbat care a avut fata acoperita."In aceasta dimineata, in jurul orei 5.00, am fost sesizati prin 112 despre faptul ca o persoana necunoscuta, cu fata acoperita, ar fi sustras, prin violenta, o geanta cu o suma de bani dintr-o masina, din orasul Bals, dupa care ar fi fugit.Politistii din cadrul Politiei orasului Bals, impreuna ce cei din cadrul Serviciului de Investitii Criminale s-au deplasat de indata la fata locului si efectueaza cercetari in vederea stabilirii situatiei de fapt si identificarii celui care a savarsit fapta", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu.