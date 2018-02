O masina de lux a unui sef din Politie a fost incendiata cu cocktail Molotov

Ziare.

Pompierii din cadrul ISU Vrancea au fost anuntati despre incendiu duminica dimineata. Dupa ce au stins flacarile, ei au stabilit ca incendiul a fost provocat de o sticla cu benzina aruncata in interiorul masinii de lux."Este vorba despre un autoturism care a ars in interior in urma unei actiuni intentionate. Incidentul s-a produs duminica dimineata, in jurul orei 4:30. La fata locului a intervenit un echipaj al Detasamentului de Pompieri Vrancea. Focul a fost stins, nu s-a extins la alte masini", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vrancea, Florin Olaru.Proprietarul masinii este Fanuta Lazar, fost sef al Postului de Politie din Nereju.Acesta a declarat presei ca nu stie cine i-a incendiat autoturismul, deoarece nu are conflicte sau dusmani cunoscuti.Politia a inceput o ancheta pentru a afla cine a provocat incidentul.