O profesoara din Ploiesti a fost injunghiata in incinta scolii

Ziare.

com

Potrivit Serviciului de Ambulanta Prahova, femeia in varsta de 43 ani a suferit o plaga injunghiata abdominala.Starea acesteia este stabila, fiind dusa la Unitatea de Primiri Urgente Ploiesti de catre un echipaj de terapie intensiva mobila.La randul lor, politistii prahoveni spun ca sesizarea a venit de la un alt cadru didactic.Surse din educatie au declarat pentru Mediafax ca este vorba despre o profesoara de matematica.Tanarul care a injunghiat-o pe profesoara fusese exmatriculat, iar din cate se pare in momentul agresiunii era beat.Potrivit unor surse judiciare este vorba despre Nitescu Mihai Alexandru, in varsta de 22 ani, fost elev al Liceului "Spiru Haret" din Ploiesti, exmatriculat anterior."Se pare ca acum este in stare de ebrietate", au precizat sursele citate.Presupusul agresor a fost retinut deja de catre jandarmi.Potrivit Ziarul Incomod , tanarul avea asupra lui un cutit, un toporas, o tesla, un patent, o foarfeca, cuie si o sticla de jumatate de litru cu tuica."Dupa imobilizare la controlul corporal si al bagajelor au fost gasite asupra acestuia urmatoarele: un cutit de bucatarie cu lama de 10 cm, un toporas cu coada metalica, o tesla cu coada metalica, un patent, o foarfeca, un PET de 2 l taiat in care se aflau cuie, o sticla de 0,5 l cu alcool, cu miros specific de tuica, consumat din el. Persoana in cauza cat si bunurile gasite asupra sa au fost predate organelor de urmarire penala si probarea faptei comise", au transmis reprezentantii Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova.