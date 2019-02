O profesoara a atacat mai multi bebelusi pe strada, in Targoviste. A ajuns la psihiatrie

Ziare.

"Femeia a fost internata voluntar la o unitate spitaliceasca din Targoviste, ieri dupa amiaza (marti - n.red.) ", a anuntat IPJ Dambovita.Se pare ca sunt mai multe incidente de acest fel, iar cel mai recent a avut loc in urma cu cateva zile. Mama bebelusului sustine ca femeia a intrat in vorba cu ea, i-a spus sa ii dea copilul, iar apoi s-a dus spre caruciorul acestuia si a incercat sa il sugrume pe micut.In ajutor a venit un barbat aflat in apropiere, campion la karate, care l-a salvat pe cel mic din mainile femeii.Agresoarea este profesor suplinitor la un liceu din Targoviste. Seful Inspectoratului Scolar Judetean Dambovita, Sorin Ion, a precizat ca profesoara in cauza nu are plangeri cu privire la comportamentul de la scoala, iar examenul psihologic anual nu arata ca ar avea vreo problema.Dupa ce cazul a fost facut public, mai multe mamici au sesizat pe retelele sociale ca o femeie agreseaza copii mici pe strada sau in parcarea unui supermarket din Targoviste.In acest caz a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violente si amenintare.