Pedofilul din Galati a fost prins in flagrant. A violat doi copii intr-o zi si era eliberat in baza recursului compensatoriu

Amintim ca, marti dimineata, politistii cautau un barbat banuit ca in jurul orei 08:00 ar fi agresat sexual o fetita de zece ani in scara unui bloc din Galati Barbatul de 39 de ani a fost prins marti dupa-amiaza, in Braila, in timp ce intretinea raporturi sexuale cu un baiat pe faleza din oras.Potrivit B1 TV , pedofilul nu s-a ferit deloc de ochii martorilor, iar oamenii care se aflau pe faleza la acea ora au sunat la politie. Individul nu a mai avut timp sa fuga, fiind prins si dus la audieri.La sectie, agentii si-au dat seama ca este vorba despre acelasi barbat care violase de dimineata fetita de 10 ani din Galati.Ulterior, marti seara, magistratii Tribunalului Galati au emis mandat de arestare preventiva pentru 30 zile fata de suspect . In urma probelor administrate, magistratii au si schimbat incadrarea juridica din agresiune sexuala in viol.Surse citate de Mediafax au precizat ca barbatul este recidivist si ca a fost eliberat in urma cu trei luni din inchisoare, unde a ajuns tot pentru infractiuni sexuale.Conform B1 TV, Cristian Georgel Alexandru este cunoscut ca fiind un violator in serie, prima condamnare primind-o in 2003. Atunci a fost condamnat la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru ca a violat si a obligat la perversiuni mai multe minore care se plimbau tot pe Faleza Dunarii.Totusi, el a iesit cu 1.000 de zile inainte de termen, iar in octombrie 2008 a atacat cu un cutit doua eleve care se aflau in grupul sanitar al Liceului "Anghel Saligny".Apoi, in 2013, a acostat doua fete din clasa a XI-a in incinta Liceului Teoretic "Nicolae Iorga", din Braila. La scurt timp, a mai atacat o tanara de 18 ani si alte doua minore in varsta de 10, respectiv 13 ani.Abia 3 ani mai tarziu, in 2015, a fost condamnat tot la 8 ani si 6 luni de inchisoare. In decembrie 2018, individul a fost eliberat in baza recursului compensatoriu dupa doar trei ani in penitenciar.