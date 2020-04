Politia franceza ancheteaza atacul de sambata ca fiind unul terorist. Cine e suspectul

Ziare.

Un barbat a ucis cu cutitul doua persoane si a ranit alte cinci.Agresorul a intrat sambata intr-o tutungerie, unde i-a injunghiat pe proprietari si pe un client. A atacat apoi alti oameni din doua magazine, inainte de a fi arestat.Procurorii au spus ca suspectul este un refugiat sudanez in varsta de aproximativ 30 de ani, care traia in oras. Au fost arestati alti doi in legatura cu acest caz.La momentul arestarii lui, barbatul "a fost gasit stand in genunchi pe pavaj, rugandu-se in araba", au spus procurorii.David Olivier Reverdy, membru al sindicatului Alliance Police Nationale, a spus ca barbatul a cerut politiei sa il ucida.Autoritatile au precizat ca au inceput o ancheta privind " crima legata de o operatiune terorista".Suspectul nu era cunoscut politiei si nici serviciilor de informatii, a scris site-ul France Bleu.Ministrul de Interne, Christophe Castaner, a spus intr-o vizita in oras: "In aceasta dimineata, un barbat a pornit intr-o calatorie terorista".Primarul orasului, Marie-Helene Thoraval, a declarat pentru AFP ca, dupa ce a parasit tutungeria, barbatul a ajuns la o macelarie de unde a luat un alt cutit pentru a ataca oamenii care stateau la coada in fata unei brutarii.Proprietarul macelariei, Ludovic Breyton, a povestit: "A luat un cutit, a sarit peste tejghea si a injunghiat un client, apoi a fugit. Sotia mea a incercat sa ajute victima, dar a fost in zadar".In casa individului au fost gasite "documente scrise de mana care aveau conotatii religioase", au mai transmis procurorii.Doua dintre persoanele ranite se afla in stare critica.Intr-un mesaj publicat pe Twitter , presedintele Emmanuel Macron a descris atacul ca "odios" si a promis ca "se va face lumina" in cazul acestei crime.In Franta sunt, de cateva saptamani, impuse restrictii de mobilitate, din cauza epidemiei de Covid-19. Oamenii au voie sa iasa din case doar pentru cumparaturi de baza si pentru a face miscare.