Principalul suspect in cazul baschetbalistilor injunghiati in Braila neaga orice implicare

"S-a spus ca eu sau cineva din Braila am avea ceva cu ei. Nu este adevarat. Eu sunt prieten cu toti sportivii. Imi place sportul. Nu stiu de ce a aparut asa. Asteptam si noi sa spunem ca nu avem legatura", a spus Daniel Gabriel Husein, care a venit la audieri impreuna cu un avocat.Surse judiciare au declarat ca la Parchetul de pe langa Judecatoria Braila au ajuns si politistii de la Investigatii Criminale, pentru a participa la audierile barbatului.In baza filmarilor facute in barul unde s-a produs incidentul, anchetatorii au un grup de suspecti in cazul baschetbalistilor atacati intr-un club din Braila. Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Braila fac cercetari pentru vatamare corporala.Reprezentantii clubului Cuza Sport unde sunt legitimati baschetbalistii americani au prezentat primele informatii din cadrul anchetei desfasurate de procurori si spun ca sportivii au fost atacati fara motiv de un grup mare de persoane."Pentru a clarifica contextul desfasurarii acestui incident, va prezentam varianta oficiala rezultata in urma studierii imaginilor video de catre organele de cercetare penala.Sportivii echipei Cuza Sport Braila au fost atacati, in prima instanta, de catre un agresor, fara nici un motiv sau conflict prealabil. Acestia au incercat sa calmeze spiritele si sa paraseasca locatia, moment in care un grup de 8-9 indivizi (asa cum reiese din imagini) au napustit asupra lor.Mentionam ca acesta a fost momentul in care jucatorii de cetatenie americana au fost agresati fizic prin lovituri de pumni, picioare, scaune aruncate si injunghieri repetate cu un cutit. Tinem sa precizam faptul ca acest incident nu a pornit, asa cum este speculat in presa, din cauza unor prezente feminine din grupul atacatorilor, intrucat sportivii au venit intr-un grup restrans, neinteractionand cu nimeni altcineva din incinta locatiei", se arata in comunicatul clubului Cuza Sport.Cei doi baschetbalisti, Joseph McClaim si Darrell Bowie, sunt in continuare sub supravegherea medicilor, in spitale din Braila si Bucuresti."Joseph McClaim este in afara oricarui pericol, nefiind necesar transferul la o alta unitate medicala. Din raportul oficial al medicilor reiese faptul ca acesta prezinta o perforare a pleurei plamanului stang in urma unei lovituri de cutit. Joseph este constient si se afla in continuare sub ingrijirea medicilor la sectia de Terapie intensiva.Darrell Bowie a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, cu un elicopter SMURD. Prezinta mai multe leziuni la nivelul fetei si al gatului, precum si in zona abdominala. Acesta a fost supus unei interventii chirurgicale la nivelul intestinului gros, prezentand doua perforatii cauzate de loviturile de cutit. Decizia transferului jucatorului a fost luata in scopul prevenirii aparitiei unor eventuale complicatii ulterioare", au transmis reprezentantii Cuza Sport.