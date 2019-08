Scene socante in parcarea unui club din Mamaia: un barbat a fost calcat cu masina, s-au tras focuri de arma

Ziare.

com

In imagini se vede cum unul dintre cei implicati in conflict il loveste pe altul, cu pumnul si apoi cu piciorul, iar cel lovit cade la pamant.Acelasi barbat ataca si un alt participant la altercatie.Apoi, peste barbatul pus la pamant trece masina unuia dintre cei implicati.Conflictul a avut loc vineri dimineata in parcarea unui club din Mamaia. Ajunsi la fata locului, politistii au gasit un barbat care acuza dureri si prezenta o hemoragie.Din primele verificari, politistii au stabilit ca in fata clubului ar fi avut loc o altercatie intre mai multe persoane, in urma careia barbatul a fost lovit in zona fetei, ulterior fiind accidentat de un autoturism, cu care mai multe persoane au fugit. Barbatul a fost transportat la spital.De asemenea, politistii au constatat ca una dintre persoanele implicate ar fi tras mai multe focuri de arma, cu un pistol cu munitie neletala.Imediat au fost instituite filtre rutiere, iar dupa aproximativ o jumatate de ora de la incident a fost identificat si oprit in trafic autoturismul cautat.Potrivit IPJ Constanta, in cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala.